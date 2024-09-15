Ташуев: Состояние у команды нормальное, она боеспособная и хорошо подготовленная

Главный тренервысказался о готовности команды к матчу с

«Состояние у команды нормальное, она боеспособная и хорошо подготовленная. Я с большим уважением отношусь к Магомеду Адиеву, я его знаю с малых лет. Он хотел, чтобы команда играла и была вверху. Но что‑то не получается, и такова наша профессия.

У нас своя стилистика. Мы что‑то пытаемся изменить в плане достижения результата. А так отработали ребята хорошо, никаких проблем. Мы выходим и работаем здесь и сейчас.

Замена Богосавцу и Берише? Да, у нас достаточно боеспособная команда с хорошим подбором футболистов. У нас есть конкуренция. Жаль, что получили травмы ведущие футболисты, которые давно в клубе и считаются лидерами, но ничего, сыграют другие», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Прогноз на матч «Динамо» и «Ахмата» доступен по ссылке.