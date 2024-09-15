15 сентября в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Москва и «Ахмат». Начало встречи — 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: сейчас «Динамо» идет на 6-й строчке в таблице РПЛ с 13 очками. Напомним, в прошлом сезоне бело-голубые стали вторыми.

Последние матчи: в 7-м туре команда Марцела Лички упустила победу в матче с «Оренбургом», пропустив в уже добавленное время. По ходу матча «Динамо» выглядело лучше и солиднее, но снова подвела слабая игра в обороне и реализация своих моментов, в том числе и с пенальти. Мяч за бело-голубых забил в своей дебютной встрече марокканец Эль-Мехди Маоюб, также был автогол Переса.

Ранее случился разгром «Крыльев Советов» в Кубке России (5:1) и поражение дома от «Краснодара» (0:1).

Не сыграют: травмированы Кутицкий, Нгамале, Фомин и Грулев.

Состояние команды: с начала сезона «Динамо» играет очень неровно, выдавая яркие и провальные матчи. Защита по-прежнему не является сильнейшим звеном команда, она совершает очень много ошибок у собственных ворот, что не должно быть у претендента на золотые медали.

«Ахмат»

Турнирное положение: после семи туров «Ахмат» идет на 15-м месте в таблице РПЛ в зоне вылета с 5 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в предыдущей игре в РПЛ грозненцы на своем поле завершили встречу вничью с «Акроном» (0:0). Игра получилась очень закрытой, и победы не заслуживал ни один из соперников.

До этого «Ахмат» уступил в Кубке России ЦСКА (0:2) и сыграл вничью в чемпионате с «Химками» (3:3).

Не сыграют: травмированы Богосавац, Харин и Бериша.

Состояние команды: на пост главного тренера вернулся Сергей Ташуев, при котором «Ахмат» выглядел очень неплохо в первое его пришествие. У него было две недели подготовить коллектив к матчу против «Динамо», половина состава ему хорошо знакома.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Динамо» дома потерпело разгромное поражение 0:3

Матч в Грозном завершился победой бело-голубых 2:0

В позапрошлом сезоне «Ахмат» сыграл вничью дома 1:1 и победил в гостях 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 1,55, а на «Ахмат» — 6,10, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,37, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,63.

Прогноз: приход нового главного тренера обычно мотивирует команду, тем более Ташуев оставил о себе неплохую память в Грозном. Стилистически «Ахмату» легко играть против «Динамо», которое оставляет громадные зоны у своих ворот.

Ставка: победа «Ахмата» с форой +1 за 2,04.

Прогноз: также можно рискнуть и взять, что «Ахмат» забьет два и более мячей. Команда вполне может наказать соперника пару раз на контратаках.

Ставка: тотал «Ахмата» больше 1,5 за 3,40.