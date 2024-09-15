Санчо: Дебютировать за «Челси» — это потрясающе

Нападающийвысказался о своем дебюте в матче против(1:0).

«Дебютировать за "Челси" — это потрясающе. Очень благодарен за то, что снова могу играть. Команда выступила очень хорошо и взяла три очка.

Я усердно работал ради этого момента и просто счастлив, что получил свой шанс. У меня было отличное завершение прошлого сезона с выходом в финал Лиги чемпионов. Должен поблагодарить весь персонал и партнёров по команде. В первый день моего пребывания в клубе они оказали мне радушный приём. Счастлив, что чувствую себя здесь настолько комфортно», — приводит слова Санчо BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» с 7 очками поднялся на седьмое место в АПЛ. «Борнмут» с 5 баллами идет 11-м в турнирной таблице после 4 туров.