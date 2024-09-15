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    Личка: Мы должны стать «убийцами»

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    Наставник московского «Динамо» Марцел Личка считает, что его команда должна бережнее подходить к реализации голевых моментов, если она хочет бороться за самые высокие места в чемпионате России.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Вас устроила скорость атак "Динамо" сегодня? Ее не было сегодня на поле. Было жарко, не хватало движения за спину, например, от Гладышева.

    Что понравилось в игре?Много хороших ситуаций у нас было, были выходы от ворот через короткий пас, были ситуации в штрафной. Мы нашли свои моменты. Но в футбол играют 90 минут, а не 50.

    Любая команда, которой дают шанс, будет это использовать. Если мы хотим быть успешнее, то должны быть "убийцами". Давайте будем забивать три мяча в первом тайме и контролировать, а не думать, что соперник убьет сам себя, — сказал Личка "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня, 15 сентября, бело-голубые победили "Ахмат" со счетом 4:2. По ходу матча они вели с разницей в два мяча, но позволили сопернику забить два гола в ответ.

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