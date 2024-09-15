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    Черчесов: Впереди много работы

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    Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал работу с главой Казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Процесс общения идёт. Ситуации разные возникают. Мы больше друг друга узнаём. Самое главное, чтобы народ был доволен результатами.

    Впереди много работы. Недавно мы вместе открыли одно поле. Сейчас подписаны документы на строительство еще двух стадионов. Понятно, не таких больших, как у нас на чемпионате мира. Один‑три будут больших: тысяч по 40, может, — а остальные по 15 тысяч. Но работа идёт.

    Когда дело касается футбола — а я человек, который в раздевалке, можно сказать, вырос — то ко мне вопросы бывают, как это лучше организовать. А что касается масштабных дел, здесь президент единолично всё решает, он руководит большим хозяйством», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    Ранее сборная Казахстана в Лиге наций сыграла вничью с Норвегией (0:0), а затем потерпела поражение от Словении со счетом 0:3.

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