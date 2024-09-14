Слот: Больше всего меня расстраивает результат, ход игры тоже не может радовать

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:1).

«Больше всего меня расстраивает результат, и ход игры тоже не может радовать. Матч проходил в режиме "старт-стоп", и нам почти не удавалось создавать моменты.

Винить можно только себя, мы должны играть лучше. Слишком часто мы теряли мяч у штрафной, действовали недостаточно хорошо. Надо лучше обращаться с мячом.

Принятие решений и их реализация были недостаточно хороши. Защищались мы в целом достаточно хорошо, но вышли два быстрых футболиста, которые осложнили нам жизнь. Мы много рисковали, и соперник забил очень хороший гол», — цитирует Слота ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне. У команды осталось девять очков и второе место. У «Ноттингема» восемь баллов и четвертая строчка.