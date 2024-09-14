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    Слот: Больше всего меня расстраивает результат, ход игры тоже не может радовать

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Ноттингема» (0:1).

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Больше всего меня расстраивает результат, и ход игры тоже не может радовать. Матч проходил в режиме "старт-стоп", и нам почти не удавалось создавать моменты.

    Винить можно только себя, мы должны играть лучше. Слишком часто мы теряли мяч у штрафной, действовали недостаточно хорошо. Надо лучше обращаться с мячом.

    Принятие решений и их реализация были недостаточно хороши. Защищались мы в целом достаточно хорошо, но вышли два быстрых футболиста, которые осложнили нам жизнь. Мы много рисковали, и соперник забил очень хороший гол», — цитирует Слота ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне. У команды осталось девять очков и второе место. У «Ноттингема» восемь баллов и четвертая строчка.

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