Пятибратов: Результат не удовлетворил, но есть моменты, которые порадовали

Главный тренерподвел итог матча против против(0:0).

«Хотелось победить, конечно. Результат нас не удовлетворил, но есть моменты, которые порадовали. Команда билась и сражалась, но не хватило забитых мячей. Понравилось, что после выездных матчей, где пропустили много мячей, сегодня сыграли "на ноль" и не было равнодушных. Что касается схемы в три центральных защитника, это наша реакция на состояние игроков и соперника. Нужно было организоваться в обороне.

Играли две достойные команды, матч напряженный, жесткий, агрессивный. Сколько было стыков в матче! Сложно детально разобрать каждый эпизод.

Квеквескири? Он достойно играл, у него небольшое повреждение, поэтому всё нормально», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

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Таким образом, «Факел» набрал пять очков и остался на последнем месте. У «Пари НН» семь баллов и одиннадцатая строчка.