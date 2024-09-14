Дубль Холанна обеспечил «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»

Завершились два матча 4-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Манчестер Сити» одолел «Брентфорд» со счетом 2:1.

Единственный гол в составе гостей забил Йоан Висса на 1-й минуте встречи.

У «Манчестер Сити» дублем отметился Эрлинг Холанн. Нападающий забил свои голы на 19-й и 32-й минутах встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Брентфорд 2:1 Голы: 0:1 Йоан Висса (1'), 1:1 Эрлинг Холанд (19'), 2:1 Эрлинг Холанд (32') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Мануэль Аканджи, Джон Стоунс (Рубен Диаш, 84'), Рико Льюис (Йошко Гвардиол, 46'), Илкай Гюндоган, Матео Ковачич (Родриго Эрнандес, 46'), Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш (Бернарду Силва, 84'), Эрлинг Холанд, Savinho (Матеус Нунес, 90') Брентфорд: Марк Флеккен, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев, 72'), Этан Пиннок, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Миккель Дамсгор (Егор Ярмолюк, 84'), Кристиан Нергор, Витали Янельт (Фабиу Карвалью, 72'), Кин Льюис-Поттер, Йоан Висса (Кевин Шаде, 45'), Брайан Мбемо Предупреждения: Матео Ковачич (42'), Savinho (47'), Джон Стоунс (79'), Нэйтан Коллинз (82')

После этого матча «горожане» занимают 1-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 7-й позиции (6).

В паралелльном матче «Фулхэм» и «Вест Хэм» сыграли вничью (1:1).

У хозяев гол забил Рауль Хименес на 24-й минуте. «Вест Хэм» сумел сравнять счет на 90+5-й минуте благодаря голу Дэнни Ингса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Вест Хэм 1:1 Голы: 1:0 Рауль Хименес (24'), 1:1 Дэнни Ингс (90 + 5') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Андреас Перейра (Харрисон Рид, 86'), Саша Лукич (Сандер Берге, 66'), Эмиль Смит-Роу (Томас Кейрни, 73'), Адама Траоре, Алекс Айуоби (Рейсс Нелсон, 66'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 73') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес (Дэнни Ингс, 82'), Эмерсон (Владимир Цоуфаль, 57'), Макс Килман, Константинос Мавропанос, Аарон Ван-Биссака, Майкл Антонио (Крисенсио Саммервилл, 46'), Мохаммед Кудус, Родригес Гидо (Карлос Солер, 70'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek (Лукас Пакета, 46') Предупреждения: Marco Silva (17'), Саша Лукич (53'), Родригес Гидо (69'), Эдсон Альварес (75'), Карлос Солер (82'), Рейсс Нелсон (90 + 2')

«Фулхэм» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 5-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 14-й строчке (4).