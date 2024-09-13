Ваноли стал тренером месяца в итальянской Серии А

Наставник «Торино»получил приз лучшему тренеру августа в итальянской Серии А.

«Премия присуждалась жюри, состоящим из директоров спортивных СМИ, которые оценивали каждого тренера на основе технических и спортивных критериев, качества игры их команд, а также их честной игры во время матчей», — говорится в сообщении лиги на официальном сайте.

Ваноли получит свой приз перед матчем с «Лечче» 15 сентября. Напомним, что итальянец руководил московским «Спартаком» и выиграл с ним Кубок России.

Календарь и таблица Серии А

После трех матчей «Торино» вместе с «Ювентусом» и «Интером» набрал по 7 очков и лидирует в чемпионате Италии.