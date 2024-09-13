Тренер «Атланты»: Миранчук обладает невероятным чувством пространства и партнеров

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о россиянине

«Алексей — футболист другого плана. Иногда ты можешь увидеть его без мяча. Можешь увидеть, что хорошую позицию занимает соперник Миранчука. Но в итоге, уже через три паса, Миранчук находит мяч или совершает пас, который помогает связать игру. Он обладает невероятным чувством пространства и партнеров, а также тем, куда они двигаются. Так что процесс его интеграции в команду был быстрым», — цитирует Валентино The Atlanta Journal Constitution.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года, перейдя из «Аталанты».