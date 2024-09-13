«Сент-Этьен» — «Лилль»: счет матча 1:0, обзор голов

В четвертом туре французской Лиги 1на своем поле одолелсо счетом 1:0.

Единственный мяч в дебюте игры забил полузащитник «зеленых» Матье Кафаро, для которых эта победа стала первой после возвращения в Лигу 1.

Футбол. Франция. Лига 1 Сент-Этьен — Лилль 1:0 Гол: 1:0 Матьё Кафаро (6') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Деннис Аппиа, Дилан Батубинсика, Юнис Абдельхамид, Пьер Корню, Пьер Эква, Зурико Давиташвили, Эмен Муэффек (Флорьян Тардье, 75'), Матьё Кафаро (Ben Old, 68'), Mathis Amougou (Луи Мутон, 81'), Lucas Stassin (Ибраима Сиссоко, 81') Лилль: Люка Шевалье, Алешандро Рибейро, Бафоде Диаките, Тома Мёнье, Тьяго Сантос (Матиас Фернандес, 68'), Реми Кабелла (Осам Сахрауи, 57'), Айюб Буадди (Анхель Гомес, 57'), Бенжамен Андре, Эдон Жегрова, Габриэль Гудмундссон (Митчел Баккер, 76'), Мохамед Байо (Джонатан Дэвид, 57') Предупреждения: Бенжамен Андре (54'), Пьер Корню (61')

Календарь и таблица Лиги 1

«Сент-Этьен» в пятом туре сыграет с «Ниццей» в гостях, а «Лилль» примет «Страсбург».