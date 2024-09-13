В руководстве «Химок» рассказали о переговорах с Джикией

Генеральный директорвысказался о переходе в команду

«Действительно, можно сказать, в последний час перед закрытием трансферного окна было достигнуто соглашение с Георгием Джикией. Контракт подписан по системе "один плюс один". Сегодня утром футболист уже посетил первую тренировку.

Видно, что Джикия хочет как можно быстрее влиться в тренировочный процесс и приносить пользу команде. "Химки" — это новый вызов в карьере Георгия, и он готов выйти на свой привычный уровень. Уверен, что он поможет нам обрести стабильность в оборонительных рядах», — приводит слова Оленева ТАСС.

Напомним, Джикия находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».