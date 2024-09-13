Нигматуллин: Не хочется, чтобы «Химки» были как «Челси»

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной Россиисчитает, что огромное количество футболистов в заявке подмосковных «Химок» не является ключом к успеху.

«Не хочется, чтобы "Химки" шли по стандартам "Челси", имея у себя большое количество футболистов. Я в этом не вижу стратегии успеха. Когда много футболистов, то половина команды из них несчастны, ведь они сидят на скамейке.

Они вносят нехорошую ауру в атмосферу команды. А также совсем не будет конкуренции, ведь в команде 33 футболиста, и треть игроков на третьих ролях», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».

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После подписания Георгия Джикия в «Химках» стало 33 игрока в основной заявке.