Кузяев: В Европе люди, мне кажется, более открытые

Полузащитник французского «Гавра»сравнил менталитет россиян и французов.

«Чем отличается наш менталитет? Поймет ли француз русского? Нет. В Европе люди, мне кажется, более открытые. В России же наоборот — более теплые отношения появляются, когда войдешь уже в контакт.

В целом французы оставили у меня очень положительное впечатление, особенно в Гавре. Куда ни зайду, практически все улыбаются, отзывчивые. В России тоже добрые люди, но им нужно время, чтобы показать свое тепло», — рассказал Кузяев.

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31-летний полузащитник выступает во французской Лиге 1 с августа 2023 года. Всего сыграл за «Гавр» 32 матча и забил 2 гола.