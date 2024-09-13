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    Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм»

    «Боруссия» Д — «Хайденхайм»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд на своем поле переиграла «Хайденхайм» — 4:2.

    Карим Адейеми
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    Карим Адейеми

    За «шмелей» дублем отметился Карим Адейеми, также отличились Дониэлл Мален и Эмре Джан.

    За гостей забивали Марвин Пирингер и Максимилиан Бройниг.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Хайденхайм 4:2
    Голы: 1:0 Дониелл Мален (12'), 2:0 Карим Адейеми (17'), 2:1 Марвин Пирингер (39'), 3:1 Карим Адейеми (41'), 3:2 Максимилиан Бройниг (пенальти) (74'), 4:2 Эмре Джан (пенальти) (90 + 3') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Вальдемар Антон, Никлас Зюле, Рами Бенсебаини (Ян Коуту, 72'), Феликс Нмеча, Паскаль Грос, Карим Адейеми (Jamie Gittens, 79'), Дониелл Мален (Марсель Забитцер, 59'), Юлиан Брандт (Эмре Джан, 79'), Серу Гирасси (Максимилиан Байер, 72') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Йонас Фёренбах, Патрик Майнка, Пауль Ваннер (Максимилиан Бройниг, 68'), Ян Шёппнер, Бенедикт Гимбер, Марвин Пирингер (Миккель Кауфманн, 68'), Leo Scienza (Никлас Дорш, 68'), Adrian Beck (Sirlord Conteh, 46'), Lennard Maloney (Матиас Хонсак, 87'), Omar Traore Предупреждения: Пауль Ваннер (63'), Jamie Gittens (82'), Миккель Кауфманн (83'), Ян Коуту (86')

    После этой победы у «Боруссии» стало 7 очков, она пока лидирует в Бундеслиге. «Хайденхайм» идет вторым с 6 очками.

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