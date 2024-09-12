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    Осинькин: Уход Сергеева? Это какие-то внутренние процессы в «Зените»

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    Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на переход в самарский клуб форварда Ивана Сергеева.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Какой настрой у Сергеева? Я даже не могу себе представить, чтобы Ваня тренировался и играл в полсилы! Да, у него может что-то не получаться, но к его отношению к делу, к его самоотдаче у меня никогда не было вопросов. Мы в нем никогда не сомневались. Понимаем, что Сергеев пришел к нам, потому что на каком-то этапе прогрессировал именно в "Крыльях" и являлся очень важной частью самарской команды. Что ж, теперь, после достаточно длительной командировки, Иван, можно сказать, вернулся к себе домой.

    Я понимаю, что, если все складывается хорошо в "Зените", люди сами оттуда не уходят. Но таковы обстоятельства... Соглашусь с вами: Сергеев в Питере точно не провалился, однако весной, наверное, его немного подвела реализация, статистка. То есть не забивал те голы, которые ему давались раньше. Видимо, уже тогда питерский клуб принял решение по нему. Хотя, повторюсь, если взять весь этап его зенитовской карьеры, он был полезен команде. Делал то, что от него и требовалось. А дальше мне уже сложно комментировать. Это какие-то внутренние процессы в "Зените". Туда я лезть не хочу, да и не имею права», — сказал Осинькин «СЭ».

    Сергеев играл за «Зенит» с января 2022 года по сентябрь 2024 года.

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