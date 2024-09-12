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    Президент махачкалинского «Динамо»: Вероятность перехода Джикии маленькая

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о потенциально возможном подписании контракта с защитником Георгием Джикией.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Надо сказать Джикии: "Что ты не едешь? Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна". Пусть приезжает на берег каспийский. Если бы Георгий к нам летел, то весь Дагестан об этом знал. Но пока он к нам не летит. Думаю, вероятность его перехода маленькая, потому что у Джикии есть более интересные предложения из Турции. А так хотел бы видеть его в команде — мы давно не виделись.

    Вообще возможность перехода мы с ним напрямую не обговаривали. Только в дружеской беседе упоминали. Если человек приехал в гости, то не надо ничего обсуждать, а когда серьезные контрактные вопросы, то надо уже погружаться во все. И вот таких разговоров с Джикией не было. Общались только за чайным столом. Если Георгий намеревался приезжать, то разговор был бы другой, а так ничего серьезного не обсуждали.

    Джикия умный парень и понимает, что мы его ждем в любом варианте. У нас тоже есть понимание, что для него предложение из Турции более хороший вариант. Хотя еще раз повторю: "Не нужен нам берег турецкий".

    У Джикии и после завершения трансферного окна есть еще пару недель. Если ему берег турецкий не понравится и он не приедет к нам, то отругаем Георгия за чайным столом. А так у нас еще есть время с ним договориться», — цитирует Гаджиева Sport24.

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    Напомним, что Джикия стал свободным агентом после того, как покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона.

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