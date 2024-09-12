Дмитрий Комбаров: Верю в хорошие результаты «Крыльев» при Осинькине

Экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал работу Игоря Осинькина в «Крыльях Советов» и пожелал ему улучшить в ближайшее время результаты команды.

«Конечно, слежу за работой Осинькина в Самаре. Ездил к нему на стажировку в том году. Сейчас у Осинькина большая ротация — много новых футболистов. Поэтому, наверное, тяжело сразу построить новую команду.

Когда команда проигрывает, всегда говорят, что нужно убирать тренера. Вопрос: кого ставить? Я верю, что Осинькин соберёт эту команду, и верю, что у "Крыльев" будут хорошие показатели», — сказал Комбаров «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 7 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 6 очками.