Дмитрий Комбаров: Верю в хорошие результаты «Крыльев» при Осинькине

Игорь Осинькин Фото: globallookpress.com
«Конечно, слежу за работой Осинькина в Самаре. Ездил к нему на стажировку в том году. Сейчас у Осинькина большая ротация — много новых футболистов. Поэтому, наверное, тяжело сразу построить новую команду.
Когда команда проигрывает, всегда говорят, что нужно убирать тренера. Вопрос: кого ставить? Я верю, что Осинькин соберёт эту команду, и верю, что у "Крыльев" будут хорошие показатели», — сказал Комбаров «Чемпионату».
После 7 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 6 очками.