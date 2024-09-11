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    Пирес: Франция давно играет не очень хорошо

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    Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес высказался об игре нынешней национальной команды в Лиге наций.

    Робер Пирес
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    Робер Пирес

    «У меня было такое ощущение, что многовато свистели болельщики, когда было объявлено имя Дешама. Это нехорошо, потому что в таком случае мы немного забываем . Что есть у англичан и что придает им силы, так это признание, благодарность.

    Да, французская команда уже давно играет не очень хорошо. Я первый, кто это сказал об этом, и, возможно, тренер должен внести немного свежести, найти других игроков.

    Меня беспокоит то, что сегодня у нас нет техничных игроков. Когда я смотрю на Испанию, Португалию, Англию, Германию… Вот в этом наша проблема. У нас очень хорошие игроки, но они все одинаковые. Надо говорить и о федерации, об изменении системы подготовки.

    Мы должны винить не только тренера. Если у него нет техничных игроков, которые могут изменить ситуацию, что он может сделать? Не так уж и много», — цитирует Пиреса RMC Sport.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Напомним, сборная Франции уступила Италии (1:3) и обыграла Бельгию (2:0)

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