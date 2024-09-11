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    Мусиала составил свой топ-3 молодых футболистов

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    Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала назвал топ-3 молодых игроков на свой взгляд.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    В нем оказались полузащитники мадридского «Реала» Джуд Беллингем и «Барселоны» Педри, а также вингер «Арсенала» Букайо Сака.

    «Джуд играет восхитительно. Педри — удивительный футболист. Также я бы отметил Саку из "Арсенала", — приводит слова Мусиалы ESPN.

    В прошлом сезоне Мусиала сыграл 38 матчей за "Баварию", забил 12 мячей, отдал восемь результативных передачах. В составе сборной Германии он выступал на Евро-2024.

    На портале Transfermarkt рыночная стоимость Мусиалы составляет € 130 млн.

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