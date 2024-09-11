Дюгарри: У Мбаппе нет лидерского отношения к делу

Экс-нападающий сборной Францииподверг критике нападающегов матчах Лиги наций УЕФА.

По мнению Дюгарри, Мбаппе не ведет себя как лидер.

«Не вижу в нём сейчас лидерского или капитанского отношения к делу. Я вижу лишь катастрофу, вижу, что парень совершенно отключён от того, что он должен делать. Он не понимает, чего ждут от него фанаты.

С самого начала карьеры Мбаппе пресса постоянно восторгалась им. Все считали, что Килиан не по годам взрослый, сильный и рассудительный. Я думаю, что всё это в итоге вскружило ему голову. Мбаппе начал думать, что на поле от него зависит всё, взвалив на себя слишком много», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Ранее сборная Франции в Лиге наций победила Бельгию со счетом 2:0.