ЦСКА прокомментировал ситуацию с трансферами Гуарирапы и Давила

Московскийвыступил с официальным выступлением по поводу ситуации вокруг

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сауль Гуарирапа Фото: pfcsochi.ru

«Гуарирапа сейчас в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу "Сочи", отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем.

Что касается Давилы, то мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов», — написал глава пресс-службы клуба Кирилл Брейдо в соцсети.