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    ЦСКА прокомментировал ситуацию с трансферами Гуарирапы и Давила

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    Московский ЦСКА выступил с официальным выступлением по поводу ситуации вокруг Сауля Гуарирапы и Виктора Давила.

    Сауль Гуарирапа
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    Сауль Гуарирапа

    «Гуарирапа сейчас в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу "Сочи", отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем.

    Что касается Давилы, то мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов», — написал глава пресс-службы клуба Кирилл Брейдо в соцсети.

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