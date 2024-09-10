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    Шунин: Из Саудовской Аравии есть интерес

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    Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии. Ранее вратарь покинул столичный клуб.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Из Саудовской Аравии есть интерес. Одно из предложений было от команды, которая только заработала повышение, поэтому я отказался. Второе предложение ещё в силе. Мне интересна эта страна, чемпионат ― там много классных футболистов, новый опыт. Команду пока раскрывать не буду.

    Идут переговоры. Это был бы классный опыт, тем более это клуб из столицы. Мне важно, чтобы команда боролась за высокие места. Финансовая часть тоже имеет значение — у меня несколько направлений бизнеса, поэтому цели играть за любые деньги нет. Есть ещё один момент: я до сих пор не очень представляю себя в форме другой команды, в других цветах, кроме "Динамо". Пытался представить ― не получается.

    Чтобы выкладываться на 100%, отдавать всего себя, мне нужно понимать, ради чего я это делаю», — сказал Шунин «Чемпионату».

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