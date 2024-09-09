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    Агент Уткина: Скоро станет известно, останется ли Даниил в «Ростове»

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    Тимофей Бердышев, который является агентом хавбека «Ростова» Даниила Уткина, рассказал, стоит ли ждать ухода игрока в это межсезонье.

    Даниил Уткин
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    Даниил Уткин

    «Нет 100-процентной уверенности, что Даниил останется в "Ростове" до зимы? 100-процентной уверенности нет ни в чём. Будет понятно в ближайшее время, как будет дальше», — сказал Бердышев «Чемпионату».

    25-летний полузащитник мог в это трансферное окно оказаться в турецком «Хатайспоре», но переход сорвался в последний момент.

    В этом сезоне Уткин провел в РПЛ 7 матчей и отдал две голевые передачи. На портале Transfermarkt его рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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