Агент Уткина: Скоро станет известно, останется ли Даниил в «Ростове»

Даниил Уткин Фото: globallookpress.com
«Нет 100-процентной уверенности, что Даниил останется в "Ростове" до зимы? 100-процентной уверенности нет ни в чём. Будет понятно в ближайшее время, как будет дальше», — сказал Бердышев «Чемпионату».
25-летний полузащитник мог в это трансферное окно оказаться в турецком «Хатайспоре», но переход сорвался в последний момент.
В этом сезоне Уткин провел в РПЛ 7 матчей и отдал две голевые передачи. На портале Transfermarkt его рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.