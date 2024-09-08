«Кайрат» — «Зенит»: счет матча 3:4, обзор голов

одолел(4:3) в рамках товарищеского противостояния.

В составе команды из Санкт-Петербурга дублем отметился Лусиано Гонду, который забил свои голы на 73-й и 78-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Александр Ерохин на 37-й минуте и Матео Кассьерра на 51-й минуте.

На 54-й минуте нападающий «Зенита» Артур оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

На 66-й минуте полузащитник «Кайрата» Юг Станоев забил еще 1 гол. Уже на 90+2-й минуте казахстанская команда забила еще один гол, отличился Вячеслав Швырёв.

В следующем матче «Зенит» сыграет против ЦСКА 14-го сентября в рамках РПЛ, а «Кайрат» встретится с «Кайсаром» 21-го числа.