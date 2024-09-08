Семак: Соболев смотрелся хорошо и полезно

Главный тренерподвел итог матча против(4:3).

«Интересный матч, было много моментов и забитых мячей, то, что любят болельщики, которых для товарищеского матча пришло довольно много. Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику.

Дебют Соболева? Хорошо. В первые 20 минут ему было тяжеловато, долго входил в игру, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В следующем матче «Зенит» сыграет против ЦСКА 14-го сентября в рамках РПЛ, а «Кайрат» встретится с «Кайсаром» 21-го числа.