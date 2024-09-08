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    Мантуан: Не можем позволять себе так играть в обороне — пропускать три гола

    Футбол Товарищеские матчи Зенит Кайрат
    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о товарищеском матче против «Кайрата» (4:3).

    Густаво Мантуан
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    Густаво Мантуан

    «Действительно, это была очень хорошая игра, мне кажется, мы смогли выполнить всё, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне — пропускать три гола. Это те ошибки, которые мы должны разобрать, внести коррективы, чтобы не допускать подобного впредь. При этом в атаке мы сегодня действовали здорово — комбинировали, создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать. Поэтому и смогли добиться положительного результата.

    Это моя любимая позиция, мне нравится на ней играть — и в Бразилии у меня был опыт, и в "Зените" много проявлял себя на ней. Чувствую себя на ней комфортно, сегодня мне игралось хорошо. Мне кажется, это хорошая дополнительная опция для Сергея Семака в том, как задействовать меня. Я доволен, буду продолжать», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

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