Мантуан: Не можем позволять себе так играть в обороне — пропускать три гола

Полузащитниквысказался о товарищеском матче против(4:3).

«Действительно, это была очень хорошая игра, мне кажется, мы смогли выполнить всё, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне — пропускать три гола. Это те ошибки, которые мы должны разобрать, внести коррективы, чтобы не допускать подобного впредь. При этом в атаке мы сегодня действовали здорово — комбинировали, создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать. Поэтому и смогли добиться положительного результата.

Это моя любимая позиция, мне нравится на ней играть — и в Бразилии у меня был опыт, и в "Зените" много проявлял себя на ней. Чувствую себя на ней комфортно, сегодня мне игралось хорошо. Мне кажется, это хорошая дополнительная опция для Сергея Семака в том, как задействовать меня. Я доволен, буду продолжать», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

В следующем матче «Зенит» сыграет против ЦСКА 14-го сентября в рамках РПЛ, а «Кайрат» встретится с «Кайсаром» 21-го числа.