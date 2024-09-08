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    Колыванов: Антон Миранчук будет на виду в Швейцарии

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    Известный российский футболист и тренер Игорь Колыванов рассказал о своем отношении к возможному переходу Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Может, Антона Миранчука берут в "Сьон", чтобы он в следующем году попал в еврокубки. Клуб собирает достаточно сильную команду, которая может побороться за первое место.

    Понятное дело, что швейцарский чемпионат не самый сильный, но Антон должен там выделяться, ведь является сильным футболистом. Желаю удачи Миранчуку, потому что играть в Европе не так просто», — сказал Колыванов «Чемпионату».

    Сейчас Миранчук находится в статусе свободного агента и близок в переходу в швейцарский «Сьон». В прошлом сезоне он играл за «Локомотив», где провел 29 матчей в РПЛ, забил шесть мячей и оформил пять голевых передач.

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