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    Ерохин: Забили четыре — это положительный результат

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    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о матче против «Кайрата» (4:3).

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «Матч в плане зрелищности для болельщиков, думаю, был интересен, много голов. Для нас, что мы пропустили во втором тайме, не очень, но будем работать над ошибками. Забили четыре — это положительный результат.

    По темпу и движению это был как официальный матч. Это была хорошая игра для подготовки к матчу в чемпионате. Нагрузка распределилась на всех.

    Во втором тайме у нас было достаточно моментов, чтобы забивать еще, но, к сожалению, не получилось», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

    В следующем матче «Зенит» сыграет против ЦСКА 14-го сентября в рамках РПЛ, а «Кайрат» встретится с «Кайсаром» 21-го числа.

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