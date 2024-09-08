Ерохин: Забили четыре — это положительный результат

Полузащитниквысказался о матче против(4:3).

«Матч в плане зрелищности для болельщиков, думаю, был интересен, много голов. Для нас, что мы пропустили во втором тайме, не очень, но будем работать над ошибками. Забили четыре — это положительный результат.

По темпу и движению это был как официальный матч. Это была хорошая игра для подготовки к матчу в чемпионате. Нагрузка распределилась на всех.

Во втором тайме у нас было достаточно моментов, чтобы забивать еще, но, к сожалению, не получилось», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

В следующем матче «Зенит» сыграет против ЦСКА 14-го сентября в рамках РПЛ, а «Кайрат» встретится с «Кайсаром» 21-го числа.