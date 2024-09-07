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    Греция разгромила Финляндию в Лиге наций

    Греция — Финляндия: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче первого тура Лиги наций сборная Греции на своем поле разбила команду Финляндии со счетом 3:0.

    сборная Греции
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    сборная Греции

    Дублем отметился Фотис Иоаннидис. Также автогол в пассиве Бенжамина Каллмана.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B2
    Греция — Финляндия 3:0
    Голы: 1:0 Фотис Иоаннидис (23'), 2:0 Беньямин Кялльман (автогол) (37'), 3:0 Фотис Иоаннидис (76') Греция: Одиссеас Влаходимос, Лазарос Рота, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас, Константинос Кульеракис, Петрос Манталос (Манолис Сиопис, 65'), Андреас Бухалакис (Христос Зафейрис, 65'), Анастасиос Хадзийованнис (Яннис Константелиас, 46'), Анастасиос Бакасетас (Вангелис Павлидис, 77'), Димитриос Пелькас, Фотис Иоаннидис (Георгиос Ваяннидис, 77') Финляндия: Лукаш Градецки, Матти Пельтола, Роберт Иванов, Артту Хосконен, Глен Камара (Leo Walta, 82'), Робин Лод (Фредрик Йенсен, 62'), Расмус Шуллер (Urho Nissila, 45'), Беньямин Кялльман (Йоэль Похьянпало, 62'), Оливер Антман (Топи Кескинен, 62'), Tomas Galvez, Adam Stahl Предупреждения: Беньямин Кялльман (25'), Константинос Кульеракис (50'), Яннис Константелиас (66'), Христос Зафейрис (90 + 3'), Матти Пельтола (90 + 4')

    Календарь и таблица Лиги наций

    Греция смогла набрать первые три очка в своей группе. У Финляндии нет зачетных баллов.

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