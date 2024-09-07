«Алания» — «Сочи»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Мартина Крамарича хозяева смогли ответить забитым мячом Нури Абдокова.
Футбол. Россия. Первая лига
Алания — Сочи 1:1
Голы: 0:1 Мартин Крамарич (7'), 1:1 Нури Абдоков (29') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Аллон Бутаев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Сергей Макаров, Chimezie W., Gagloev T., Gubiev E., Nafikov V. Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Артём Макарчук, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Кирилл Никитин, Владимир Писарский, Safronov I. Предупреждение: Алексей Татаев (65')
Таким образом, «Сочи» набрал 14 очков и занимает четвертое место. «Алания» с 9-ю баллами идет на 13-й строчке.