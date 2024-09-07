19:00Ирландия — АнглияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнИрландия — Англия. Онлайн
  • 18:25
    • Грузия — Чехия: стартовые составы команд на матч Лиги наций
  • 18:21
    • Ирландия — Англия: стартовые составы команд на матч Лиги наций
  • 17:25
    • Официально: Артур Гомес подписал контракт с «Динамо»
  • 14:35
    • «Урал» избежал поражения в матче Первой лиги с «Ротором»
  • 08:46
    • Матч между сборными России и Таиланда перенесен
    Все новости спорта

    «Алания» и «Сочи» поделили очки

    «Алания» — «Сочи»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Алания Сочи
    В матче девятого тура Первой лиги «Алания» и «Сочи» сыграли вничью 1:1.

    «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сочи»

    На гол Мартина Крамарича хозяева смогли ответить забитым мячом Нури Абдокова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Алания — Сочи 1:1
    Голы: 0:1 Мартин Крамарич (7'), 1:1 Нури Абдоков (29') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Аллон Бутаев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Сергей Макаров, Chimezie W., Gagloev T., Gubiev E., Nafikov V. Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Артём Макарчук, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Кирилл Никитин, Владимир Писарский, Safronov I. Предупреждение: Алексей Татаев (65')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Таким образом, «Сочи» набрал 14 очков и занимает четвертое место. «Алания» с 9-ю баллами идет на 13-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Грузия Чехию?
  • Грузия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Ирландия и Англия забьют друг другу?!
  • Ирландия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Немцы подтвердят статус фаворита
  • Германия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирландия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Украина — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Португалия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры