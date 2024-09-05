Де ла Фуэнте: Родри — прирожденный талант

Наставник сборной Испанииоценил игру хавбека. Он отметил скромность футболиста.

«Это один из лучших центральных полузащитников в мире, идеальный шестой номер. Он выделяется во всех компонентах игры: понимает, как атаковать, как защищаться, он не жаден, готов всегда помочь, трудолюбив и хороший организатор. Прирождённый талант.

Но я всегда хочу отметить его главную черту — скромность, которая позволяет ему понимать, учиться и следовать советам тренера. Благодаря этому качеству он рос, растёт и будет расти как игрок», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

На Евро-2024 Родри в шести матчах забил один гол. Полузащитник был признан лучшим игроком турнира.