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    Де ла Фуэнте: Родри — прирожденный талант

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании
    Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игру хавбека Родри. Он отметил скромность футболиста.

    Родри
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    Родри

    «Это один из лучших центральных полузащитников в мире, идеальный шестой номер. Он выделяется во всех компонентах игры: понимает, как атаковать, как защищаться, он не жаден, готов всегда помочь, трудолюбив и хороший организатор. Прирождённый талант.

    Но я всегда хочу отметить его главную черту — скромность, которая позволяет ему понимать, учиться и следовать советам тренера. Благодаря этому качеству он рос, растёт и будет расти как игрок», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

    На Евро-2024 Родри в шести матчах забил один гол. Полузащитник был признан лучшим игроком турнира.

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