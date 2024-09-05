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    Тренер сборной Испании о Лиге наций: Мы верим в то, что сможем снова завоевать трофей

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «Когда на первой командной встрече говорили о целях, то решили стать великой командой. Считаю, что мы двигаемся в верном направлении. Мы хотим прогрессировать, хотим показывать более быстрый футбол, создавать больше моментов и при этом надёжнее играть в обороне. Уверен, наша команда — одна из лучших в мире.

    Но всегда есть к чему стремиться. Мы скромны и понимаем, что между победой и поражением — тонкая грань. При этом мы подходим к новому турниру с твёрдой верой в то, что сможем снова завоевать трофей», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

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    • Напомним, что сборная Испании сыграет в 1-м матче группового этапа Лиги наций против Сербии сегодня, 5-го сентября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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