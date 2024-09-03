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    Роналду: Голов так много, что они уже не беспокоят меня

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в очередной раз высказался о своем результативности.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я буду честен. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда уже забил 899? Голов так много, что это уже не беспокоит меня — не только сейчас, но и уже на протяжении многих лет. Я по-прежнему получаю удовольствие от игры, от соревнования, и это самое главное. Что касается голов — иногда ты забиваешь, иногда промахиваешься, иногда не забиваешь в течение определенного периода, но это часть жизни.

    Если посмотреть на цифры, то это звучит легко, но все имеет свою цену, требует определенных усилий. Прежде чем достичь отметки в 1000 голов, я хочу достичь 900. Я надеюсь, что смогу преодолеть эту отметку, но я сказал это в шутку.

    Нужно относиться к этому проще, чтобы не быть одержимым голами. Все придет естественным образом. Если этого не случится, ничего страшного — думаю, отметка в 900 голов не так уж и плоха», — цитирует Роналду A Bola.

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