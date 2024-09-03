Дешам: Мбаппе еще не в лучшей форме

Главный тренер сборной Францииоценил нынешнюю форму звездного форварда команды

«Сборная Франции играет лучше, когда в ней есть Килиан. По своему опыту могу сказать, что пребывание в сборной Франции — это перерыв, который может стать полезным для некоторых из игроков.

Поначалу в "Реале" он был неэффективен, но я поговорил с Мбаппе, и Килиан чувствует себя хорошо. Очевидно, что он еще не в лучшей форме, но Мбаппе не робот и не супермен. Ожидания высоки. Килиан обладает способностью правильно воспринимать всё, что происходит на поле и за его пределами. Однако фактор человеческой усталости может играть важную роль», — приводит слова Дешама Goal.

Напомним, Мбаппе в пяти матчах за «Реал» смог отметиться тремя точными ударами. Он перебрался в мадридский коллектив из «ПСЖ» этим летом.