Осинькин о поражении «Крыльев»: Мы должны были быть чуть умнее хитрее, точнее

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против махачкалинского(0:1).

«Двойная замена после перерыва, редкость для "Крыльев"? Да, редко, но были ситуации, на которые надо было повлиять. Первый тайм у нас не получился. Тайм был нехороший с нашей стороны, за который мы должны извиниться перед болельщиками. Если анализировать, в чем причина… Есть травмы, мы понимаем. Те перестановки, которые делали, долго не работали. Во втором тайме начали играть в более сложную схему, начали создавать моменты, но они вытекали из давления, а не за счет определенного класса. А команда "Динамо" очень хорошо умеет не давать сопернику играть, они очень хорошо и организованно играли. Мы должны были быть чуть умнее хитрее, точнее.

Конечно, второй тайм был лучше, мы часто опережали, пару моментов создали, в паре моментов были близки к пенальти, но, похоже, их не было. Смысл такой: нам надо прийти в себя. Чтобы восстановились Бейл, Рассказов, набрал форму Гарре. Мы должны и можем играть лучше.

Есть ли в планах с кем‑то провести матч во время паузы? Мы отпускаем ребят на несколько дней. Мы отыграли 10 матчей короткой обоймой, только в конце начали возвращаться травмированные. Надо поработать, в тактическом плане добавились люди. Кто‑то вернулся после травм и уже забыл определенные принципы. Будет одна товарищеская игра, скорее всего, с "Акроном". В этот перерыв должны и готовы хорошо поработать, — сказал Осинькин в эфире "Матч ТВ".

После этого матча "Крылья Советов" занимают 10-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем поединке самарцы сыграют против "Рубина" 13-го сентября.