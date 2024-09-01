Лунев о ничьей с «Оренбургом»: Это упущенная победа с учетом того, как развивалась игра

Голкипервысказался о ничейном результате в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против(2:2).

«Безусловно, это упущенная победа с учетом того, как развивалась игра. Не берем первый тайм, там мы будто просто еще не "подъехали". Но, судя по второму тайму, "Динамо" потеряло очки.

Эпизод с выходом за пределы штрафной площади? Пошел заброс, я хотел подстраховать. Отскок пошел вверх, наверное, надо было влет играть», — сказал Лунев «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Ахмата» 15-го сентября.