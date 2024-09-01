ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаУпущенная победа. «Динамо» не выиграло в Оренбурге
  • 20:27
    • «Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче Бундеслиги, Кейн отметился голом
  • 19:56
    • «Ливерпуль» на чужом поле разгромил «Манчестер Юнайтед», у Диаса — дубль
  • 19:38
    • Гол Гаджиева обеспечил махачкалинскому «Динамо» победу над «Крыльями Советов»
  • 17:41
    • «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Тоттенхэм»
  • 17:29
    • «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Лунев о ничьей с «Оренбургом»: Это упущенная победа с учетом того, как развивалась игра

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Оренбург
    Голкипер «Динамо» Андрей Лунев высказался о ничейном результате в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» (2:2).

    Андрей Лунев — голкипер «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лунев — голкипер «Динамо»

    «Безусловно, это упущенная победа с учетом того, как развивалась игра. Не берем первый тайм, там мы будто просто еще не "подъехали". Но, судя по второму тайму, "Динамо" потеряло очки.

    Эпизод с выходом за пределы штрафной площади? Пошел заброс, я хотел подстраховать. Отскок пошел вверх, наверное, надо было влет играть», — сказал Лунев «Матч ТВ».

  • Упущенная победа. «Динамо» не выиграло в Оренбурге
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на результат матча «Оренбург» — «Динамо»
  • Сегодня

    • После этого матча «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Ахмата» 15-го сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «сливочные» разгромить «Бетис»?
  • «Реал» Мадрид — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • «Старая Сеньора» обеспечит голевой спектакль
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Парижане будут торопиться!
  • «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Завтра в 21:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.64
  • Прогноз на матч Ротор — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Накашима — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эльче — Кордова
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры