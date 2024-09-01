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    «ПСЖ» обыграл «Лилль» в Лиге 1

    «Лилль» — «ПСЖ»: счет матча 1:3 (0:2), обзор голов

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    В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Лилль» у себя дома проиграл «ПСЖ» со счетом 1:3.

    Брэдли Барколя
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    Брэдли Барколя

    На 33-й минуте Витинья реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Через три минуты Брэдли Барколя с передачи Марко Ассенсио увеличил преимущество парижан до двух мячей.

    Хозяева смогли забить на 78-й минуте усилиями Эдона Жегрова, но конец матча остался за «ПСЖ». На 90+2-й минуте забил Рандаль Коло Муани.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — ПСЖ 1:3
    Голы: 0:1 Витор Феррейра (пенальти) (33'), 0:2 Брэдли Баркола (36'), 1:2 Эдон Жегрова (78'), 1:3 Рандаль Коло Муани (90 + 2') Лилль: Люка Шевалье, Бафоде Диаките, Айсса Манди (Тома Мёнье, 65'), Алешандро Рибейро, Тьяго Сантос (Реми Кабелла, 85'), Бенжамен Андре, Габриэль Гудмундссон, Эдон Жегрова, Хакон-Арнар Харальдссон (Осам Сахрауи, 46'), Анхель Гомес (Нгаэль Мукау, 46'), Мохамед Байо (Джонатан Дэвид, 65') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Лукас Бералдо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими (Senny Mayulu, 84'), Марко Асенсио (Дезире Дуэ, 65'), Усман Дембеле (Рандаль Коло Муани, 74'), Жоау Невеш (Фабиан Руис, 65'), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Ли Кан Ин, 74'), Willian Pacho Предупреждения: Лукас Бералдо (24'), Алешандро Рибейро (32'), Нгаэль Мукау (47'), Джанлуиджи Доннарумма (84'), Бафоде Диаките (90 + 1')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» является единоличным лидером с 9 очками. «Лилль» сейчас на шестой позиции с 6 очками.

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