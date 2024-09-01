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    Галактионов: Ничто не предвещало беды

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по поводу матча против «Краснодара» (0:3).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничто не предвещало беды. Мы были ближе к голу. Команда начала второй тайм хорошо, снова были ближе к голу. Соперник забил третий и более классно распорядился своими моментами. Есть результат, он неприятный. Три мяча — это много, неприятно. Нужно проанализировать эти вещи. Команде сказал, что нужно спокойно, без истерики, без негативных эмоций держать структуры игры», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

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    Таким образом, «Краснодар» смог набрать 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Локомотива» тоже 15 баллов и третья позиция.

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