Галактионов: Ничто не предвещало беды

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(0:3).

«Двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничто не предвещало беды. Мы были ближе к голу. Команда начала второй тайм хорошо, снова были ближе к голу. Соперник забил третий и более классно распорядился своими моментами. Есть результат, он неприятный. Три мяча — это много, неприятно. Нужно проанализировать эти вещи. Команде сказал, что нужно спокойно, без истерики, без негативных эмоций держать структуры игры», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

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Таким образом, «Краснодар» смог набрать 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Локомотива» тоже 15 баллов и третья позиция.