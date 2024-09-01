Артета: Удаление Райса? Я был поражен

Наставник «Арсенала»отреагировал на удаление хавбекав матче АПЛ с «Брайтоном». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Я был поражён, насколько непоследовательными могут быть решения. В первом тайме было два похожих эпизода, и ничего не произошло. Затем в центральной зоне мяч попадает в Деклана, он поворачивается, не видит игрока и касается мяча. По правилам судья мог принять такое решение, но тогда он должен был сделать следующее — сразу вынести красную карточку.

Это был очень эмоциональный день, безусловно. Мы начали игру так хорошо, создали три или четыре момента, которые не реализовали. После этого у нас был период с некоторыми проблемами, особенно с мячом, и в этот момент нам не хватало доминирования. Затем мы забили очень хороший гол в тот момент, когда воспользовались ошибкой соперника. Потом ушли на перерыв, вернулись и играли очень уверенно. Затем судья принял решение, которое изменило ход игры. В меньшинстве команда среагировала невероятно хорошо, стадион тоже поддержал нас, и мы должны были выиграть этот матч», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.