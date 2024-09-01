«Ахмат» уволил Адиева

сообщил о расторжении соглашения с российским тренером

«Футбольный клуб "Ахмат" и главный тренер Магомед Адиев договорились о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере.

Имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Календарь и таблица РПЛ

Адиев возглавлял грозненский коллектив с апреля по сентябрь 2024 года. На данный момент «Ахмат» с пятью баллами идет 15-м в таблице РПЛ.