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    Индзаги: «Интер» провел отличный матч

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    Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Аталантой» в матче 3-го тура Серии А.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    Миланский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

    «Мы провели отличный матч, ребята верно оценили игру с первых минут. Это то, о чем я просил. Мы знали, какие трудности свойственны матчу с "Аталантой".

    Мы провели превосходно первые полчаса, затем соперник взвинтил темп, а мы снизили его в последние 15 минут первого тайма.

    Потом мы вернулись в игру и вот так закончили, с огромным желанием победить. Сначала была штанга Тюрама, затем третий и четвертый голы, и стало проще. Ребята — молодцы», — приводит слова Индзаги TMW.

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