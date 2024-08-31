«Енисей» — «Балтика»: счет матча 1:2, обзор голов

В составе победителей отличились Кирилл Никишин и Томас Рукас (автогол).
У хозяев единственный мяч забил Александр Ломакин.
Футбол. Россия. Первая лига
Енисей — Балтика 1:2
Голы: 0:1 Кирилл Никишин (23'), 0:2 Томас Рукас (48'), 1:2 Александр Ломакин (85') Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Максим Ширяев, Андреа Чуканов, Максим Лайкин, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Артур Гилязетдинов, Андрей Мазурин, Илья Молтенинов Балтика: Илья Свинов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Тигран Аванесян, Никита Глушков, Юрий Ковалёв, Александр Осипов, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Кирилл Никишин, Saus V. Предупреждения: Андреа Чуканов (3'), Денис Самойлов (56'), Андрей Мазурин (74'), Илья Петров (90+4')
«Балтика» набрала 13 очков. Команда поднялась на 4‑е место в турнирной таблице Первой лиги.
«Енисей» (9) идет на 11-й строчке.