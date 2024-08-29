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    Роналду: Может, в будущем я еще вернусь в Лигу чемпионов

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    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вспомнил свои выступления в Лиге чемпионов.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Эта награда очень много для меня значит. Лига чемпионов — важнейший турнир для любого футболиста, и я рад был участвовать в нём. Все эти рекорды много значат для меня, и победы были особенными моментами. Очень рад был здесь. У меня прекрасные воспоминания о Лиге чемпионов. Может, в будущем я ещё вернусь сюда», — сказал Роналду во время проведения жеребьёвки основного этапа Лиги чемпионов.

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