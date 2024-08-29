Роналду: Может, в будущем я еще вернусь в Лигу чемпионов

Нападающийвспомнил свои выступления в Лиге чемпионов.

«Эта награда очень много для меня значит. Лига чемпионов — важнейший турнир для любого футболиста, и я рад был участвовать в нём. Все эти рекорды много значат для меня, и победы были особенными моментами. Очень рад был здесь. У меня прекрасные воспоминания о Лиге чемпионов. Может, в будущем я ещё вернусь сюда», — сказал Роналду во время проведения жеребьёвки основного этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что Роналду получил приз как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов.