Роналду: Для меня переезд — это не проблема

Форвард «Аль-Насра»высказался о сложности переезда в Саудовскую Аравию.

Португалец отметил, что вся его жизнь — это сплошные сложности.

«Вся моя жизнь — это сплошные сложности. Я покинул свой дом в 11 лет, чтобы жить в большом городе. Для меня это было легко.

Я переехал с Мадейры в Лиссабон, из Лиссабона в Англию, из Англии в Испанию, потом в Италию, а затем обратно в Англию. Для меня переезд — это не проблема», — сказал Роналду на своём YouTube-канале во время беседы с Рио Фердинандом.

Криштиану играет за «Аль-Наср» с января 2023 года.