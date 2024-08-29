Кьеза — о «Ювентусе»: Мне сообщили, что я не буду в команде

Новичоквысказался о своем уходе из

«Я хотел бы прояснить вопрос о продлении контракта с "Ювентусом". Я никогда не получал предложений от "Ювентуса" насчёт возможных продлений. Мне сообщили, что я не буду в команде ещё до начала сборов», — цитирует Кьезу журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне Кьеза провел за «Ювентус» 37 матчей, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

Ранее стало известно, чтоКьеза подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем». По данным СМИ, сумма трансфера составляет 13 млн. евро.