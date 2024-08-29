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    Нагельсман назвал состав состав сборной Германии на сентябрьские матчи Лиги наций

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман огласил состав команды на ближайшие матчи Лиги наций против Венгрии и Нидерландов.

    Флориан Вирц
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    Флориан Вирц

    Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

    защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Бенджамин Хенрихс («Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт Франкфурт»), Максимилиан Миттельштадт («Штутгарт»), Давид Раум («Лейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);

    полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Анджело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»);

    нападающие: Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вест Хэм»), Кай Хаверц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

  • Без Крооса и, возможно, Мюллера и Нойера. Какое будущее ждет сборную Германии?
  • У Юлиана Нагельсмана, похоже, есть четкий план
  • 09/07/2024

    • Сборная Германии сыграет 7 сентября с Венгрией, а 10-го встретится с Нидерландами.

    Напомним, после Евро-2024 о завершении карьеры в сборной Германии объявили вратарь Мануэль Нойер, полузащитники Илкай Гюндоган и Тони Кроосс, а также нападающий Томас Мюллер.

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