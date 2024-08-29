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    «Атлетико» потерял очки в матче с «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу»

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    В матче третьего тура испанской Примеры «Атлетико» и «Эспаньол» сыграли вничью.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    Команды не смогли забить в ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Эспаньол 0:0
    Предупреждения: Хавьер Пуадо (55'), Омар Эль-Хилали (82')

    После этой игры «Атлетико» с пятью очками идет на четвертом месте. «Эспаньол» набрал только первый балл и идет 18-м.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В параллельной игре «Алавес» на выезде одолел «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

    На гол Браиса Мендеса гости ответили точными ударами Асьера Вильялибре и Тони Мартинеса.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Алавес 1:2
    Голы: 1:0 Брайс Мендес (32'), 1:1 Асьер Вильялибре (пенальти) (45 + 5'), 1:2 Тони Мартинес (77') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре, Хон Пачеко (Jon Martin, 46'), Хави Лопес, Игор Субельдия (Беньят Туррьентес, 81'), Такэфуса Кубо, Мартин Субименди, Брайс Мендес (Пабло Марин, 81'), Серхио Гомес (Хон Андер Оласагасти, 81'), Микель Оярсабаль, Шеральдо Бекер (Садик Умар, 66') Алавес: Антонио Сивера, Мусса Диарра (Мануэль Санчес, 63'), Абдель Абкар, Андер Гевара, Карлос Бенавидес (Стоичков, 46'), Хон Гуриди, Абде Реббах (Тони Мартинес, 70'), Асьер Вильялибре (Кевин Гарсиа, 63'), Карлос Висенте (Антонио Бланко, 90'), Уго Новоа, Adrian Hernandez Hernandez Предупреждения: Хон Пачеко (16'), Игор Субельдия (36'), Стоичков (48'), Абде Реббах (49'), Антонио Сивера (90'), Такэфуса Кубо (90 + 7'), Мануэль Санчес (90 + 7') Удаление: Микель Оярсабаль (29')

    «Алавес» набрал четыре балла и поднялся на восьмое место. У «Сосьедада» три очка и 12-я позиция.

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