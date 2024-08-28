«Милан» и «Рома» совершат обмен игроками

перед закрытием летнего трансферного окна обменяются игроками.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Милан» подпишет нападающего римлян Тэмми Абрахама.

В обратном направлении отправится полузащитник Алексис Салемакерс.

Также отмечается, что «Рома», помимо прав на бельгийского футболиста, получит еще 10 миллионов евро.

Оба футболиста уже дали согласие на переход.

При этом Джанлука Ди Марцио, еще один известный итальянский журналист, утверждает, что сделка состоится только в том случае, если «Милан» успеет продать сербского нападающего Луку Йовича.

Напомним, ранее этим летом «Милан» выкупил у «Атлетико» права на форварда сборной Испании Альваро Морату.