ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Кечинов«Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ
    Все новости спорта

    «Милан» и «Рома» совершат обмен игроками

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Милан Рома Серия A Футбол Италии Трансферы
    «Милан» и «Рома» перед закрытием летнего трансферного окна обменяются игроками.

    Тэмми Абрахам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тэмми Абрахам

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Милан» подпишет нападающего римлян Тэмми Абрахама.

    В обратном направлении отправится полузащитник Алексис Салемакерс.

    Также отмечается, что «Рома», помимо прав на бельгийского футболиста, получит еще 10 миллионов евро.

    Оба футболиста уже дали согласие на переход.

    При этом Джанлука Ди Марцио, еще один известный итальянский журналист, утверждает, что сделка состоится только в том случае, если «Милан» успеет продать сербского нападающего Луку Йовича.

  • Время перемен. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Италии по футболу 2024/2025
  • 17/08/2024

    • Напомним, ранее этим летом «Милан» выкупил у «Атлетико» права на форварда сборной Испании Альваро Морату.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Серветт» и «Челси» много не забьют
  • «Серветт» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Динамо» быстро обуздает самарцев
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Команда Карпина снова приложит «газовиков»?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Серветт — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.49
  • Прогноз на матч Рублев — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Карабах — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры