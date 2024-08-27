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    Тедеев: Вся команда сыграла в хороший футбол

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    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о матче против «Зенита» (1:1, 5:4 по пенальти).

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «Мяч, который мы пропустили, не вытекал из логики игры. Было бы справедливее, если бы мы забили мяч в первом тайме, потому что у нас было преимущество по игре. То, что мы допустили ошибки в единоборствах в эпизоде с пропущенным голом, говорит о нашей незрелости. И особенно того футболиста, который в тот момент там оказался, но он совсем юный мальчишка. Но затем он исправился, заработав пенальти. Наверное, это всё от Господа. Господь где‑то показал ему, что так нельзя — и он исправился. Я очень рад за команду. Мы победили абсолютно заслуженно, хоть и в серии пенальти. Считаю, что вся команда сыграла в хороший футбол. Я благодарен им за самоотдачу», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

    «Зенит» с 7 очками продолжает лидировать в своей группе. «Акрон» с 5 баллами поднялся на вторую строчку в квартете.

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