Тедеев: Вся команда сыграла в хороший футбол

Главный тренервысказался о матче против(1:1, 5:4 по пенальти).

«Мяч, который мы пропустили, не вытекал из логики игры. Было бы справедливее, если бы мы забили мяч в первом тайме, потому что у нас было преимущество по игре. То, что мы допустили ошибки в единоборствах в эпизоде с пропущенным голом, говорит о нашей незрелости. И особенно того футболиста, который в тот момент там оказался, но он совсем юный мальчишка. Но затем он исправился, заработав пенальти. Наверное, это всё от Господа. Господь где‑то показал ему, что так нельзя — и он исправился. Я очень рад за команду. Мы победили абсолютно заслуженно, хоть и в серии пенальти. Считаю, что вся команда сыграла в хороший футбол. Я благодарен им за самоотдачу», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

«Зенит» с 7 очками продолжает лидировать в своей группе. «Акрон» с 5 баллами поднялся на вторую строчку в квартете.